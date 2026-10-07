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Регионы России

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Зеленский назвал баллистические ракеты главной угрозой для Киева

Зеленский назвал баллистические ракеты главной угрозой для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в своём последнем заявлении охарактеризовал ночные удары российской армии по украинским объектам как крупнейший вызов для Киева, особенно подчеркнув угрозу баллистических ракет.

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