Зеленский назвал баллистические ракеты главной угрозой для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в своём последнем заявлении охарактеризовал ночные удары российской армии по украинским объектам как крупнейший вызов для Киева, особенно подчеркнув угрозу баллистических ракет.
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