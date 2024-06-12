Мэрия поздравила горожан с Днем России картой без новых регионов

На карте, опубликованной городской администрацией, не было Крыма, Запорожья, Херсона и Донбасса. Мэрия Новосибирска сегодня, 12 июня, опубликовала в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте» поздравление с Днем России, прикрепив карту без новых российских регионов.