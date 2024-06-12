Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    ВредителиМэрия поздравила ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Черножопый ишак баул в зубы и к рахмону в кишлак. Жопу мочой своей мыть а лучше выходите и скидывайте бая рахмона.«Это было потряса...
  • Сергей Васильевич
    Игнорировать этот банк, пока не вернет долги Сбербанка  населению России.«Грефа не обслужи...

Мэрия поздравила горожан с Днем России картой без новых регионов

Мэрия поздравила горожан с Днем России картой без новых регионов

На карте, опубликованной городской администрацией, не было Крыма, Запорожья, Херсона и Донбасса. Мэрия Новосибирска сегодня, 12 июня, опубликовала в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте» поздравление с Днем России, прикрепив карту без новых российских регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Б
Боцман
Вредители
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх