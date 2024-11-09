День Сурка: как не впадать в состояние апатии и проживать свою лучшую жизнь Вы когда-нибудь ощущали, как мир вокруг будто становится не интересен, а привычные “маленькие радости” больше не приносят удовольствия и не дают ресурса? Каждый день похож на предыдущий: серый и скучный.