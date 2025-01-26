Глава ФЛГР Вяльбе назвала потеплением слова о допуске лыжников из России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала потеплением слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхана Элиаша о готовности допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе.
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