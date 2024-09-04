Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим чрезвычайной ситуации

В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова министерством сельского хозяйства региона готовятся необходимые правовые документы о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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