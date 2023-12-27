«Яндекс» зарегистрировался в Калининградской области

Компания «Яндекс» зарегистрировала свое юридическое лицо — международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» — в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
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