Политолог Марков: фонд Пугачевой помогает семьям жерт теракта

Алла Пугачева, которая подверглась массовой общественной критике за молчание по поводу теракта в "Крокусе", как оказалось, на самом деле в первые дни стала оказывать помощь россиянам, но предпочла об этом не распространяться.
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