Мигрантов (территориальных или ментальных) в правоохранительных органах страны уже навалом

Набрал в яндексе - какая зарплата у сотрудника МВД - в среднем у рядового 40 тысяч. У участкового, конечно, больше, но и нагрузку не сравнить. Вот и уходят. А на их место, также как и на места врачей, берут, кого попало.

Константин Яшков

В силовики идут те, кто в основном не хочет работать, надел форму и появилась власть, а там можно копеечку по легкому срубить .Редко по желанию и по призванию идут, а тут вроде как и пользу стране несешь и в тоже время можно тихий омут завести , а чем больше в омуте своих, тем он становится глубже и в нем сложней произвести чистку😜