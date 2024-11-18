Совсем недавно поднимал тему о том, что мер, принимаемых в миграционной сфере явно недостаточно. Я про то, что повсеместно читая о запретах мигрантам работать таксистами, в общепите и в сфере иных услуг, ни разу не слышал о такой защитной реакции государства российского как запрет мигрантам в первом поколении проходить службу в силовых и правоохранительных структурах России.
Мигрантов (территориальных или ментальных) в правоохранительных органах страны уже навалом
Комментарии
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Игорь Спиридонов
Набрал в яндексе - какая зарплата у сотрудника МВД - в среднем у рядового 40 тысяч. У участкового, конечно, больше, но и нагрузку не сравнить. Вот и уходят. А на их место, также как и на места врачей, берут, кого попало.
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5 час.
Константин Яшков
В силовики идут те, кто в основном не хочет работать, надел форму и появилась власть, а там можно копеечку по легкому срубить .Редко по желанию и по призванию идут, а тут вроде как и пользу стране несешь и в тоже время можно тихий омут завести , а чем больше в омуте своих, тем он становится глубже и в нем сложней произвести чистку😜
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4 час.
ninikooo Митусова
Позор МФЮА, некогда достойному ВУЗУ- продались за 30сребреников . А мигранты в полиции - это вообще нонсенс. Платите россиянам достойные зарплаты и всех мигрантов гнать поганой метлой- они генетически все « решалы».
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34 мин.
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