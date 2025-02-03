ABC: доступ Маска к секретной информации вызвал споры в Минфине США

Предоставление доступа к федеральной платежной системе ведомству по повышению эффективности правительства США (DOGE) вызвало раскол внутри министерства финансов, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
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