ES Futures | Untested pdVAL – Long Scalp Watch E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s area of interest on the ES is around 7,722–7,726, where we have two levels of confluence: 7,726: pdVAL, which remains untested.
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