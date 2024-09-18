После «пейджерной» истории версия о «неслучайном» падении вертолёта с президентом Ирана не выглядит неправдоподобной

Перевёрнута очередная страница возможностей в современных вооружённых конфликтах. И страницу эту перевернули израильские спецслужбы, которые и не собираются скрывать, что тотальные взрывы устройств для связи в Ливане – их рук дело.
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