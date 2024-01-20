Представители организации, помогающей киевскому режиму, обратились к кабмину Соединенного Королевства с призывом передать властям Украины второсортные лодки, на который в королевство через Ла-Манш приплывают мигранты.
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