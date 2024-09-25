Дирижер Николай Алексеев: «Удовольствие от посещения концерта рублями не меряется»

Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича открывает новый сезон. За пульт Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии встанет народный артист России Николай Алексеев.
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