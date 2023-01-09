ИЗВЕСТИЯ iz

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  • Nikolay Stepanov
    Назначение Герасимов означает провал наступления. Это авантюрист и дурак как полководец, выродившийся наследник велик...WSJ: назначение Г...
  • Георгий Михалев
    Да, наверное Трамп или Путин подкинули🤣В США назначили с...
  • Надежда Никитина
    Да, фигня, все замылят. Уже есть информация, что эти документы попали в офис и дом бидона случайно.В США назначили с...

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