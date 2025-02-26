Украиной дело не закончится — русофобской Европе хочется сатисфакции

Николай Патрушев увидел у западных стран признаки раскола Светлана Гомзикова На фото: помощник президента РФ Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС) Материал комментируют: Тимофей Борисов Прошедшая в Мюнхене конференция по безопасности в очередной раз подтвердила отсутствие желания организаторов этого ежегодного форума объединить усилия для защиты мира.