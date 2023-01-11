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Американский наёмник ВСУ Линдквист разрыдался на камеру: Киев посылает людей на убой

Американский наёмник ВСУ Линдквист разрыдался на камеру: Киев посылает людей на убой

Ветеран армии США Марк Линдквист, ставший обычным украинским наёмником, опубликовал видеообращение к своим друзьям и близким, в котором разрыдался от беспомощности.

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