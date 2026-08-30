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Родригес: энергетическая сделка между США и Венесуэлой заключена на 25 лет

Родригес: энергетическая сделка между США и Венесуэлой заключена на 25 лет

IVAN CARDENAS/AP/TASS Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что энергетическое соглашение с США будет действовать в течение 25 лет.

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