В Тюменской области полицейские поддержали всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках ежегодной профилактической акции «Помоги пойти учиться», приуроченной к началу нового учебного года, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Уватский» посетили семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также многодетные семьи, проживающие на территории обслуживания.