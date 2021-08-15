Жительницы Невского района закрасили 39 надписей о пропаганде наркотиков

За два часа было осмотрено более 100 строений. В районе станции метро «Елизаровская» члены Петербургского Регионального Общественного движения «За мир без наркотиков» провели рейд по выявлению надписей пропагандирующих наркотики на фасадах зданий.
За два часа было осмотрено более 100 строений. В районе станции метро «Елизаровская» члены Петербургского Регионального Общественного движения «За мир без наркотиков» провели рейд по выявлению надписей пропагандирующих наркотики на фасадах зданий.
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