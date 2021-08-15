НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Жительницы Невского района закрасили 39 надписей о пропаганде наркотиков

За два часа было осмотрено более 100 строений. В районе станции метро «Елизаровская» члены Петербургского Регионального Общественного движения «За мир без наркотиков» провели рейд по выявлению надписей пропагандирующих наркотики на фасадах зданий.

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