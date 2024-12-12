«С Турцией и Индией мы ожидаем торговлю в пределах $60 млрд по итогам 2024 года»

По итогам года доля стран Глобального Юга в товарообороте с ЕАЭС составит 75%, таким образом союз полностью перестроил свои приоритеты, сообщил «Известиям» министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
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