Фазель о КХЛ: «Российские судьи делают очень хорошую работу на высоком уровне. В НХЛ арбитры очень профессиональные, уважаемы в обществе, но даже они допускают ошибки»

– Сама идея создания СЭК (судейско-экспертного комитета) задействована из других видов спорта или чемпионатов? – Насколько я знаю, ни в одной стране, ни в одной лиге мира нет такой практики, когда любой клуб после каждой игры может присылать до пяти видео с ситуациями, которые по мнению клуба требуют разбора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Пошлем ей лучи добра в виде лайков». Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Валиевой
- «Выдающийся спортсмен, фантастический актер и великий человек». Шварценеггер и Сталлоне почтили память Карла Уэзерса
- Коллекция чемпионских кроссовок Майкла Джордана продана за рекордные 8 миллионов долларов
Свежие комментарии