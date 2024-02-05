Фазель о КХЛ: «Российские судьи делают очень хорошую работу на высоком уровне. В НХЛ арбитры очень профессиональные, уважаемы в обществе, но даже они допускают ошибки»

– Сама идея создания СЭК (судейско-экспертного комитета) задействована из других видов спорта или чемпионатов? – Насколько я знаю, ни в одной стране, ни в одной лиге мира нет такой практики, когда любой клуб после каждой игры может присылать до пяти видео с ситуациями, которые по мнению клуба требуют разбора.