Longold ? ? Gold Futures COMEX_DL:GC1! gannabissk8 Grafico vem de um onda de alta, deixando bastante liquidez proximo a fair values para compra, onde nos da essa probabilidade de queda, mas antes seria necessario combustivel(contraparte), e mitigar fair value do preço para vender, e vejo essas regioes possivel para ter reação, onde podemos pegar um trade de compra ate essas regioes de fair value, e esperar uma confirmação para entrarmos em uma venda .