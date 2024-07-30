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Живая Кубань

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«Больше никаких оправданий»: мэр Новороссийска обрушился с критикой на коммунальщиков из-за массового сбоя с вывозом мусора из города

«Больше никаких оправданий»: мэр Новороссийска обрушился с критикой на коммунальщиков из-за массового сбоя с вывозом мусора из города

«Больше никаких оправданий»: мэр Новороссийска обрушился с критикой на коммунальщиков из-за массового сбоя с вывозом мусора из городаПостоянные задержки с вывозом мусора с улиц Новороссийска заставили мэра города Андрея Кравченко весьма резко высказаться в адрес оператора по ТКО - компании «ЭкоЮг».

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