Зеленский понимает, что в Стамбул поехать не сможет. Так почему он говорит об обратном?

Уже через несколько дней может состояться встреча, которая ещё недавно считалась невозможной. Президенты России и Украины готовы к диалогу.
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