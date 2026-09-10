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Татар-информ

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Конкурсные проекты благоустройства позволили создать более 4 тыс. рабочих мест

Конкурсные проекты благоустройства позволили создать более 4 тыс. рабочих мест

Начиная с 2025 года реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды позволила создать свыше 4 тыс.

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