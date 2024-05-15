Сможет ли Запад обойтись без «Росатома»

На минувшей неделе американский Сенат ввёл запрет на импорт российского урана до 2040 года. Фактически это первое, хоть и принятое с оговорками, существенное ограничение Запада в отношении отечественной ядерной отрасли.
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