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Сможет ли Запад обойтись без «Росатома»

Сможет ли Запад обойтись без «Росатома»

На минувшей неделе американский Сенат ввёл запрет на импорт российского урана до 2040 года. Фактически это первое, хоть и принятое с оговорками, существенное ограничение Запада в отношении отечественной ядерной отрасли.

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