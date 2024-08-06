День Железнодорожных войск России День Железнодорожных войск России — это профессиональный праздник, который отмечается как памятный день ежегодно 6 августа согласно указу от 18 июля 2006 года.
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День Железнодорожных войск России День Железнодорожных войск России — это профессиональный праздник, который отмечается как памятный день ежегодно 6 августа согласно указу от 18 июля 2006 года.
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