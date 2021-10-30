На Украине предложили заменить природный газ биотопливом

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаНа Украине предложили заменить природный газ биотопливомТепловые компании Украины должны заменить природный газ альтернативным видом топлива, например, биотопливом.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСтас ГулиновСерж разошёлся)))((( Статистика говорит, что хватит хохлам накачанного газа. Не хватит... Мумиями топить будут.Svet AlexДа, дерьма в хохляндии всегда хватало! Не затопили бы своим дерьмом всю Европу!Комментировать
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