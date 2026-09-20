Оксана Акиньшина вернулась в форму: первое фото в купальнике после рождения сына

Актриса Оксана Акиньшина в первый раз после рождения четвертого ребенка отправилась на курорт. Звезда опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав вернувшуюся в форму фигуру после родов.
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