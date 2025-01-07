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«Айсберг Судного дня» начал движение: куда движется смертоносная ледяная глыба

«Айсберг Судного дня» начал движение: куда движется смертоносная ледяная глыба

«Айсберг Судного дня» начал движение: куда движется смертоносная ледяная глыба Ирэн ОрлонскаяОгромный айсберг, который был впервые обнаружен почти четыре десятка лет назад, снова привлёк внимание исследователей-гляциологов.

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Комментарии
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А Кудасов
Есть же люди с громкими названиями их профессий или должностей, которые похоже более всего заняты придумыванием, со ссылками на что то действительно происходящее, бедствий мирового масштаба естественно с главной целью прославиться и по возможность по полной срубить бабла. Чего только не предсказывали и человечество кидалось бороться с этим выделяя колоссальные средства в итоге не понятно на что. Правда инициаторы своё конечно урвали. Словосочетание &quot;Судный день&quot; позаимствованное из религии они сейчас крепят к чему попало: от самолётов до ледника.
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