«Айсберг Судного дня» начал движение: куда движется смертоносная ледяная глыба

А Кудасов

Есть же люди с громкими названиями их профессий или должностей, которые похоже более всего заняты придумыванием, со ссылками на что то действительно происходящее, бедствий мирового масштаба естественно с главной целью прославиться и по возможность по полной срубить бабла. Чего только не предсказывали и человечество кидалось бороться с этим выделяя колоссальные средства в итоге не понятно на что. Правда инициаторы своё конечно урвали. Словосочетание "Судный день" позаимствованное из религии они сейчас крепят к чему попало: от самолётов до ледника.