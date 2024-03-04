Реальная дружба народов возможна лишь пока число представителей радикально иных культур минимально

Лидия Курзаева

Новый паспорт Лидия Курзаева Когда я паспорт свой листаю То одного не понимаю, Ну почему моя страна Лишила нации меня? Закон теперь для всех един: Прописан - значит гражданин. Прописан - значит россиянин, Будь чукча ты, или татарин. Но я не чукча, не татарин. Я не таджик, не молдаванин, Не радикал, не демократ, Не шовинист, не бюрократ. А я обычный русский парень И я сторонник старых правил. И я за то, чтобы народ Чтил свою нацию и род! Пусть будут мир и солидарность! И личность, и национальность! Чтоб через сто и триста лет Потомки знали, кто их дед!