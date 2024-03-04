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Реальная дружба народов возможна лишь пока число представителей радикально иных культур минимально

Реальная дружба народов возможна лишь пока число представителей радикально иных культур минимально

Статистика о росте преступности среди мигрантов и "новых россиян" на самом деле второстепенна. Те, кто носится с этими цифрами наперевес, осознанно либо неосознанно, уводят внимание от самого важного.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Согласна и  с Александром Ман,  и с вами Константин. 👍👍👍
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13 час.
Лидия Курзаева
Новый паспорт Лидия Курзаева                                                                                                                                                                                                                         Когда я паспорт свой листаю То одного не понимаю, Ну почему моя страна Лишила нации меня? Закон теперь для всех един: Прописан - значит гражданин. Прописан - значит россиянин, Будь чукча ты, или татарин. Но я не чукча, не татарин. Я не таджик, не молдаванин, Не радикал, не демократ, Не шовинист, не бюрократ. А я обычный русский парень И я сторонник старых правил. И я за то, чтобы народ Чтил свою нацию и род! Пусть будут мир и солидарность! И личность, и национальность! Чтоб через сто и триста лет Потомки знали, кто их дед!
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
раньше жили как-то все ровно. радикализЬм это не национальность. все базовые религии на самом деле об одном. суть в понятии радикализЬма. ну и в работе правоохранительных, конечно.
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13 час.

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