Быков об отмене санкций МОК: «Слабо верю, что Россию вернут на турниры в 2027-м. Гимн и флаг не так важны для начала, главное – вернуться»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением про решение МОК о временном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР), а также отмену рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.
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