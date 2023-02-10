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“Ей не нравится, когда мать к ней прикасается”, – Любовь Успенская и ее дочь Татьяна скрывают разногласия внутри семьи

“Ей не нравится, когда мать к ней прикасается”, – Любовь Успенская и ее дочь Татьяна скрывают разногласия внутри семьи

На протяжении долгого времени между звездой шансона Любовью Успенской и ее дочерью был конфликт. Но не так давно родственницы помирились и теперь проводят все время вместе.

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