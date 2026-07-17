Пенсия ниже минимума, а доплаты нет: юрист объяснила, в чем причина

Социальная доплата к пенсии назначается не всем пенсионерам с небольшими выплатами.Главная причина отказов заключается в том, что Социальный фонд России учитывает не только размер пенсии, но и общий объем материального обеспечения.
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