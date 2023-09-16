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Ламар Одом: «Как-то Кобе сказал, что он лучше Майкла Джордана»

Бывший игрок «Лейкерс» Ламар Одом вспомнил своего легендарного одноклубника Кобе Брайанта. По словам Одома, однажды во время поездки на командном автобусе Брайант выразил мнение, что превосходит знаменитого Майкла Джордана.

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