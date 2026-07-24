В Британии заявили о готовности отразить возможные атаки Ирана

Вооруженные силы Великобритании готовы защищать страну от любых угроз из-за рубежа. Об этом заявил представитель британского правительства на фоне угрозы Ирана атаковать используемую США авиабазу Фэрфорд в Англии, передает "Интерфакс".
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