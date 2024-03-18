Командный пункт врага накрыло "адовой бомбой": Детали раскрыты

Русские истребители поразили командный пункт ВСУ и живую силу врага на Южнодонецком направлении.Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили атаку на командный пункт и военные силы небратьев на Южнодонецком направлении.
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