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Царьград

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В Крыму взяли пособника ГУР Украины, отправлявшего данные о военных объектах РФ

В Крыму взяли пособника ГУР Украины, отправлявшего данные о военных объектах РФ

Местный житель полуострова помогал украинской разведке добывать информацию об объектах военной инфраструктуры России.

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Eduard
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