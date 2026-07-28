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Зендая в кутюре и бриллиантах с мужем Томом Холландом посетила премьеру фильма "Человек-паук: Новый день"

Зендая в кутюре и бриллиантах с мужем Томом Холландом посетила премьеру фильма "Человек-паук: Новый день"

В Голливуде прошла мировая премьера фильма "Человек-паук: Новый день". На дорожку вышли исполнители главных ролей (и супруги) Зендая и Том Холланд, Сэди Синк и другие актёры, а также гости Майкл Б.

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