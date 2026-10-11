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Пасечник: два человека погибли, 13 пострадали при атаках БПЛА в ЛНР за сутки

Пасечник: два человека погибли, 13 пострадали при атаках БПЛА в ЛНР за сутки

Два человека погибли, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) за сутки.

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