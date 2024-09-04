Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ на курском направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные сжигают 10-15 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.
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