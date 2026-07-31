RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Трамп вновь анонсировал сильные удары по Ирану

Трамп вновь анонсировал сильные удары по Ирану

Американский президент Дональд Трамп вновь анонсировал сильные удары по Ирану. «Мы будем наносить по ним очень сильные удары, и в какой-то момент они скажут: «Мы просто больше не можем этого терпеть», — приводит его слова РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии