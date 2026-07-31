Американский президент Дональд Трамп вновь анонсировал сильные удары по Ирану. «Мы будем наносить по ним очень сильные удары, и в какой-то момент они скажут: «Мы просто больше не можем этого терпеть», — приводит его слова РИА Новости.
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