Прокуратура обеспокоилась отсутствием приватности отхожих мест в парфинской колонии

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, прокуратура пресекла нарушения прав осужденных при оборудовании санитарных узлов в исправительной колонии строгого режима №9 в посёлке Парфино.
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