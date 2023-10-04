Прокуратура обеспокоилась отсутствием приватности отхожих мест в парфинской колонии

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, прокуратура пресекла нарушения прав осужденных при оборудовании санитарных узлов в исправительной колонии строгого режима №9 в посёлке Парфино.