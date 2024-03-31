Какой церковный праздник отмечают православные верующие 1 апреля 2024 года Леонид Вислов Сегодня, 1 апреля 2024 года, православные верующие отмечают церковный праздник, который сопровождается как радостными, так и грустными моментами.
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