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Какой церковный праздник отмечают православные верующие 1 апреля 2024 года

Какой церковный праздник отмечают православные верующие 1 апреля 2024 года

Какой церковный праздник отмечают православные верующие 1 апреля 2024 года Леонид Вислов Сегодня, 1 апреля 2024 года, православные верующие отмечают церковный праздник, который сопровождается как радостными, так и грустными моментами.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Всё хорошо, но мужчин замуж не выдают. Неужели даже это непонятно? Или сказано специально?
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14 час.

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