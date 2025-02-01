Винер о гибели легендарного хоккеиста Харламова: «Я была свидетелем того, как он, ужасно расстроенный, уехал»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер дала интервью, в котором рассказала, что видела легендарного хоккеиста Валерия Харламова незадолго до того, как он погиб в автокатастрофе в 33-летнем возрасте 27 августа 1981 года.