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Винер о гибели легендарного хоккеиста Харламова: «Я была свидетелем того, как он, ужасно расстроенный, уехал»

Винер о гибели легендарного хоккеиста Харламова: «Я была свидетелем того, как он, ужасно расстроенный, уехал»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер дала интервью, в котором рассказала, что видела легендарного хоккеиста Валерия Харламова незадолго до того, как он погиб в автокатастрофе в 33-летнем возрасте 27 августа 1981 года.

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