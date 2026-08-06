Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Дебютант будет разгромлен - 4:0!

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ уверен, что «сине-бело-голубые» вновь, в третий раз кряду со старта турнира, одержат победу с крупным счётом - на сей раз над «Родиной».
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