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Песков прокомментировал слухи о якобы сенсационном заявлении Президента

Песков прокомментировал слухи о якобы сенсационном заявлении Президента

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил посты в соцсети о якобы готовящемся сенсационном заявлении Президента России "по мировой безопасности", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

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