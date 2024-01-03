Песков прокомментировал слухи о якобы сенсационном заявлении Президента

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил посты в соцсети о якобы готовящемся сенсационном заявлении Президента России "по мировой безопасности", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии