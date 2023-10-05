Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода поздравили педагогов с профессиональным праздником

5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику, и поздравили работников сферы образования.
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