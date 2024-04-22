Asia Times указал на грубые жалобы Зеленского на недостаточную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский открыто пожаловался на недостаток военной поддержки от западных союзников в отличие от Израиля, который после атаки иранскими беспилотниками получил и защиту, и поддержку.
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