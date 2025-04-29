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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин об отъезде игроков в НХЛ: «Большинству хоккеистов КХЛ надо идти по пути Никишина. Уезжать только после того, как перерастут нашу лигу. Не надо нырять в только что открывшуюся дверь»

«Большинству игроков КХЛ надо идти по пути Никишина. То есть надо уезжать в НХЛ только после того, как они полностью сформируются тут и перерастут нашу лигу.

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